Если плоская подошва: что делать с обувью, чтобы она не скользила зимой

Осень и зима часто приносят не только уют, но и проблему гололеда, особенно для обладателей обуви на плоской подошве.

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Наиболее надежным вариантом остается приобретение специальных накладок на ботинки, которые можно легко прикрепить к подошве в любой момент. И хотя вставлять саморезы в подошву – не самая лучшая идея, существуют более хитрые способы решения этой проблемы без значительных затрат, пишет pixelinform.

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Лейкопластырь

Отрежьте два широких куска лейкопластыря и наклейте на подошву – один на пятке, второй впереди. Этот способ действует эффективно, но может быть полезен только в один-два раза, например, если вам нужно быстро добраться до обувного магазина.

Наждачная бумага и клей

Купите клей и несколько листов наждачной бумаги. Высушите ботинки, обработайте подошву клеем и наклейте на нее наждачку. Чем грубее зерно бумаги, тем эффективнее.

Клей и песочная обработка

Высушите ботинки и подошву, обработайте клеем и щедро посыпьте песком. Используйте обувь только после полного высыхания клея (не менее 12 часов).

Сырой картофелем или канифолью

Отделайте сухую подошву сырым картофелем или канифолью перед выходом на улицу, и вы сможете передвигаться по льду так же уверенно, как и по сухому асфальту.

Многие не знают, как эффективно утеплить свою обувь, особенно когда в сапогах или ботинках становится холодно. Поэтому UAportal рассказал о действенных, а главное бюджетных способах утепления.

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