Если у вас дома слишком влажно: Как сделать эффективный самодельный осушитель воздуха
Избыточная влажность дома часто возникает в ванной и на кухне. Это может быть обусловлено горячей водой от мытья или улетучиванием во время приготовления пищи. Однако в зимний период эта проблема может распространиться на другие помещения.
Появление конденсата на окнах не только неприятно с эстетической точки зрения, но может привести к образованию вредного для здоровья плесени. Поэтому проблему "плачащих" окон следует решать немедленно. На сайте "Телеграф" рассказали о лайфхаке с использованием домашнего осушителя воздуха.
Читайте также: Как почистить кожаную обувь, чтобы она выглядела как новая
Как создать самодельный осушитель своими руками
Для изготовления собственных поглотителей влаги нам понадобится всего две вещи: мешок и наполнитель. Мешок должен быть из натурального материала, такого как хлопок или лен. Заполнитель выбирайте среди продуктов, обладающих гигроскопическими свойствами:
- Черный чай,
- Пищевая сода (обладает бактерицидными свойствами),
- Силикагель (обычно используется производителями в сумках или обуви),
- Наполнитель для кошачьего туалета.
Заполните мешочки одним из указанных средств и расположите их в нескольких точках комнаты, где проблема с влагой особенно выражена.
Все указанные наполнители, кроме влаги, способны усугублять неприятные запахи. Запаховые возможности поглотителей воздуха можно еще расширить. Добавьте к мешочку такие ароматические компоненты, как:
- Кусочки сухофруктов,
- Свежеобжаренные кофейные зерна,
- Сушеные цветы лаванды,
- Сушеные травы,
- Ароматические специи,
- Ароматический воск,
- Натуральное мыло.
Для дополнительного ароматического эффекта можно сбрызнуть мешочек любимым эфирным маслом.
Напомним, что многие люди стремятся стирать одежду при низких температурах, чтобы сэкономить воду и электроэнергию. Однако эксперты предупреждают, что это может оказаться вредным для здоровья.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!