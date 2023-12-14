Если у вас дома слишком влажно: Как сделать эффективный самодельный осушитель воздуха

Избыточная влажность дома часто возникает в ванной и на кухне. Это может быть обусловлено горячей водой от мытья или улетучиванием во время приготовления пищи. Однако в зимний период эта проблема может распространиться на другие помещения.

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Появление конденсата на окнах не только неприятно с эстетической точки зрения, но может привести к образованию вредного для здоровья плесени. Поэтому проблему "плачащих" окон следует решать немедленно. На сайте "Телеграф" рассказали о лайфхаке с использованием домашнего осушителя воздуха.

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Как создать самодельный осушитель своими руками

Для изготовления собственных поглотителей влаги нам понадобится всего две вещи: мешок и наполнитель. Мешок должен быть из натурального материала, такого как хлопок или лен. Заполнитель выбирайте среди продуктов, обладающих гигроскопическими свойствами:

Черный чай,

Пищевая сода (обладает бактерицидными свойствами),

Силикагель (обычно используется производителями в сумках или обуви),

Наполнитель для кошачьего туалета.

Заполните мешочки одним из указанных средств и расположите их в нескольких точках комнаты, где проблема с влагой особенно выражена.

Все указанные наполнители, кроме влаги, способны усугублять неприятные запахи. Запаховые возможности поглотителей воздуха можно еще расширить. Добавьте к мешочку такие ароматические компоненты, как:

Кусочки сухофруктов,

Свежеобжаренные кофейные зерна,

Сушеные цветы лаванды,

Сушеные травы,

Ароматические специи,

Ароматический воск,

Натуральное мыло.

Для дополнительного ароматического эффекта можно сбрызнуть мешочек любимым эфирным маслом.

Напомним, что многие люди стремятся стирать одежду при низких температурах, чтобы сэкономить воду и электроэнергию. Однако эксперты предупреждают, что это может оказаться вредным для здоровья.

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