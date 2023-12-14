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Если у вас дома слишком влажно: Как сделать эффективный самодельный осушитель воздуха

Игорь Романько

Как устранить чрезмерную влажность в доме с помощью самодельного осушителя

Избыточная влажность дома часто возникает в ванной и на кухне. Это может быть обусловлено горячей водой от мытья или улетучиванием во время приготовления пищи. Однако в зимний период эта проблема может распространиться на другие помещения.

Появление конденсата на окнах не только неприятно с эстетической точки зрения, но может привести к образованию вредного для здоровья плесени. Поэтому проблему "плачащих" окон следует решать немедленно. На сайте "Телеграф" рассказали о лайфхаке с использованием домашнего осушителя воздуха.

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Как создать самодельный осушитель своими руками

Для изготовления собственных поглотителей влаги нам понадобится всего две вещи: мешок и наполнитель. Мешок должен быть из натурального материала, такого как хлопок или лен. Заполнитель выбирайте среди продуктов, обладающих гигроскопическими свойствами:

  • Черный чай,
  • Пищевая сода (обладает бактерицидными свойствами),
  • Силикагель (обычно используется производителями в сумках или обуви),
  • Наполнитель для кошачьего туалета.

Заполните мешочки одним из указанных средств и расположите их в нескольких точках комнаты, где проблема с влагой особенно выражена.

Все указанные наполнители, кроме влаги, способны усугублять неприятные запахи. Запаховые возможности поглотителей воздуха можно еще расширить. Добавьте к мешочку такие ароматические компоненты, как:

  • Кусочки сухофруктов,
  • Свежеобжаренные кофейные зерна,
  • Сушеные цветы лаванды,
  • Сушеные травы,
  • Ароматические специи,
  • Ароматический воск,
  • Натуральное мыло.

Для дополнительного ароматического эффекта можно сбрызнуть мешочек любимым эфирным маслом.

Напомним, что многие люди стремятся стирать одежду при низких температурах, чтобы сэкономить воду и электроэнергию. Однако эксперты предупреждают, что это может оказаться вредным для здоровья.

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