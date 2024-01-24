Если у вас много горшков с цветами: Как сделать вертикальные клумбы у себя дома
Вертикальные клумбы – это отличный способ добавить красоты и уюта в любом саду. Они занимают мало места, но при этом могут вместить многие растения. Кроме того, вертикальные клумбы экономят воду, поскольку растения получают больше солнечного света и воздуха.
Одним из интересных и креативных способов создания вертикальной клумбы является использование обычных горшков. Этот вариант подходит для садоводов любого уровня мастерства, пишет greenpost.
Вертикальная клумба из горшков – это отличный способ добавить красоты и уют в любом саду. Попытайтесь этот творческий подход и посмотрите, как ваша клумба превратится в произведение искусства.
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Простой, но эффектный вариант
Простой, но эффектный вариант вертикальной клумбы из горшков – это размещение их в хаотическом порядке. Этот способ придает саду непредсказуемость и оригинальность. Вы можете использовать горшки разных размеров и форм, создавая уникальный пазл растений и цветов.
Для фиксации горшков в вертикальном положении можно использовать металлический прут или арматуру, которая просто протягивается через заранее высверленные отверстия в дни горшков. Это обеспечивает стабильность конструкции и позволяет вашим растениям расти вертикально.
Экспериментируйте с цветами и видами растений
Благодаря этому оригинальному подходу, ваша вертикальная клумба будет выделяться среди других садовых и ландшафтных решений. Вы можете экспериментировать со структурой, цветами и видами растений, создавая свой собственный садовый шедевр.
К примеру, вы можете использовать только цветы одного цвета, чтобы создать яркий акцент в саду. Или вы можете комбинировать различные цветы и растения, чтобы создать более гармоничную картину.
Вот несколько дополнительных советов по созданию вертикальной клумбы из горшков:
- Используйте горшки с дренажом, чтобы избежать застоя воды.
- Наполните горшки свежей, плодородной почвой.
- Поливайте клумбу регулярно, особенно в жаркую погоду.
- Питайте растения по мере необходимости.
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