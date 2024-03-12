Если в квартире мало солнца: названы самые красивые комнатные растения, любящие тень

Не хватает солнечного света в вашей квартире? Не беда! Есть комнатные растения, которые отлично растут и без яркого освещения.

Видео дня

С такими теневыносливыми растениями ваша квартира будет зеленой и уютной, даже если в ней не хватает солнечного света, пишет prostoway.

Читайте также: Как обработать яблони от вредителей и болезней после зимы

1. Сансевиерия

Эта красавица с живописными листьями не требует много солнца. Ее можно поставить даже в темный уголок комнаты, и она будет радовать вас своим зелёным сиянием.

2. Фикус эластика

Несмотря на тропическое происхождение, этот фикус легко переносит тень. На ярком солнце его листья могут получить ожоги.

3. Драцено

Это тропическое растение не нуждается в ярком свете. Главное – не забывать ее поливать и увлажнять воздух.

4. Монстера

Монстер прекрасно растет в тени. Ей нужна только высокая влажность воздуха, регулярный полив отстоявшейся водой и опрыскивание листьев.

5. Плющ, сингониум, традесканция

Эти неприхотливые растения также не требуют много солнца. Их можно выращивать даже в самых мрачных комнатах.

6. Бегония, фуксия, фиалка

Из цветущих растений, произрастающих в тени, можно выбрать бегонию, фуксию или фиалку.

Напомним, мы писали, как правильно обрезать деревья и кустарники в весенний период.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!