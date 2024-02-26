Если вам надоели сырники: как приготовить вкусный и сытный завтрак с творогом и яблоками

Этот рецепт для тех, кто любит творожные блюда, но ищет новые интересные варианты. Сырные палочки готовятся так же быстро, как сырники, но имеют новую форму, мягкую текстуру и невероятный аромат.

Видео дня

Вкусные, мягкие творожные палочки с яблоками – это отличный вариант для семейного завтрака, который готовится всего за 10 минут. Рецептом поделились на сайте "Хозяйка".

Читайте также: Дети будут в восторге: Как приготовить полезный и оригинальный завтрак

Ингредиенты:

Сыр 5% – 330 г

Сметана – 2 ст. л. (с горкой)

Соль – 0,5 ч. л.

Сахар – 4 ст. л.

Ванилин – щепотка

Яблоко – 1 шт. (среднее)

Яйцо – 1 шт.

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Мука – 250-300 г

Изюм - 50 г

Масло - для жарки

Приготовление:

В сыр добавьте сахар, соль, яйцо, сметану и взбейте блендером до однородной массы. Если вас не смущают крупинки творога, массу можно просто перемешать ложкой. Добавьте ванилин, разрыхлитель, яблоко, натрите на крупной терке, изюм без косточек и снова перемешайте до однородности. Добавляйте муку постепенно, замешивая мягкое тесто. Количество муки может немного отличаться в зависимости от сочности яблока и жирности творога. Присыпьте стол мукой, выложите тесто и разделите на 3 равные части. Каждую часть раскатайте в прямоугольник толщиной 1 см и нарежьте пиццерезкой или ножом на полоски шириной 2-2,5 см. Разогрейте масло на сковороде, выложите палочки и жарьте на умеренном огне по бокам до золотистого цвета. По желанию посыпьте готовые палочки сахарной пудрой, полейте сгущенкой или подавайте с вареньем или медом.

Совет:

К начинке можно добавить тертый творог, зелень, орехи или другие сухофрукты.

Вместо яблока можно использовать грушу, персик или другие фрукты.

Сырные палочки можно также запечь в духовке при 180°C в течение 20-25 минут.

Советуем также обратить внимание на рецепт восьми вкуснейших и простых закусок на шпажках.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!