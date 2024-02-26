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Если вам надоели сырники: как приготовить вкусный и сытный завтрак с творогом и яблоками

Игорь Романько

Как сделать сырные палочки с яблоками

Этот рецепт для тех, кто любит творожные блюда, но ищет новые интересные варианты. Сырные палочки готовятся так же быстро, как сырники, но имеют новую форму, мягкую текстуру и невероятный аромат.

Вкусные, мягкие творожные палочки с яблоками – это отличный вариант для семейного завтрака, который готовится всего за 10 минут. Рецептом поделились на сайте "Хозяйка".

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Ингредиенты:

  • Сыр 5% – 330 г
  • Сметана – 2 ст. л. (с горкой)
  • Соль – 0,5 ч. л.
  • Сахар – 4 ст. л.
  • Ванилин – щепотка
  • Яблоко – 1 шт. (среднее)
  • Яйцо – 1 шт.
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.
  • Мука – 250-300 г
  • Изюм - 50 г
  • Масло - для жарки

Приготовление:

  1. В сыр добавьте сахар, соль, яйцо, сметану и взбейте блендером до однородной массы.
  2. Если вас не смущают крупинки творога, массу можно просто перемешать ложкой.
  3. Добавьте ванилин, разрыхлитель, яблоко, натрите на крупной терке, изюм без косточек и снова перемешайте до однородности.
  4. Добавляйте муку постепенно, замешивая мягкое тесто. Количество муки может немного отличаться в зависимости от сочности яблока и жирности творога.
  5. Присыпьте стол мукой, выложите тесто и разделите на 3 равные части.
  6. Каждую часть раскатайте в прямоугольник толщиной 1 см и нарежьте пиццерезкой или ножом на полоски шириной 2-2,5 см.
  7. Разогрейте масло на сковороде, выложите палочки и жарьте на умеренном огне по бокам до золотистого цвета.
  8. По желанию посыпьте готовые палочки сахарной пудрой, полейте сгущенкой или подавайте с вареньем или медом.

Совет:

  • К начинке можно добавить тертый творог, зелень, орехи или другие сухофрукты.
  • Вместо яблока можно использовать грушу, персик или другие фрукты.
  • Сырные палочки можно также запечь в духовке при 180°C в течение 20-25 минут.

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