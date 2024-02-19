Если вам нужна перезагрузка: Топ 5 мультфильмов Pixar, поднимающих настроение
Киновечер – отличный способ провести время с близкими людьми, но иногда сложно подобрать мультфильм, который будет интересен как детям, так и взрослым. Не беспокойтесь, мы подготовили для вас 5 прекрасных вариантов, которые понравятся всей семье.
Эти мультфильмы будут не только развлекать, но и заставят задуматься над важными темами. Выбирайте любой из них и наслаждайтесь отличным вечером с вашими близкими! Подборку подготовили на сайте "Телеграф".
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1. "Вперед" (2020)
- Рейтинг IMDB: 7.4
- Жанр: анимационный, приключения, комедия
- Страна: США
- Продолжительность: 1 час 42 минуты
- Продюсер: Кори Рэй
Трогательная история о двух братьях-эльфах, отправляющихся в увлекательное путешествие, чтобы на один день вернуть к жизни умершего отца.
2. "Тролли 2: Мировое турне" (2020)
- Рейтинг IMDB: 6.1
- Жанр: анимационный, приключения, комедия
- Страна: США
- Продолжительность: 1 час 30 минут
- Продюсер: Джина Шей
Музыкальное приключение, где главные герои должны спасти разные жанры музыки от уничтожения злой королевой.
3. "Душа" (2020)
- Рейтинг IMDB: 8.1
- Жанр: анимационный, приключения, комедия
- Страна: США
- Продолжительность: 1 час 40 минут
- Продюсер: Дана Мюррей
Увлекательная история учителя музыки, попадающего в мир перед рождением, чтобы помочь найти свое призвание одной души.
4. "Рая и последний дракон" (2021)
- Рейтинг IMDB: 7.4
- Жанр: анимационный, экшн, приключения
- Страна: США
- Продолжительность: 1 час 47 минут
- Продюсер: Оснат Шурер
Экшн о девушке-воине, которая должна найти последнего дракона, чтобы спасти свой народ от чудовищ.
5. "Лука" (2021)
- Рейтинг IMDB: 7.5
- Жанр: анимационный, приключения, комедия
- Страна: США
- Продолжительность: 1 час 35 минут
- Продюсер: Андреа Уоррен
Фильм о приключениях мальчика и его друга-чудовища в живописном итальянском городке.
Напомним, UAportal подготовил 10 вдохновляющих и мотивационных фильмов, которые стоит посмотреть каждому.
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