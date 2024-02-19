Если вам нужна перезагрузка: Топ 5 мультфильмов Pixar, поднимающих настроение

Киновечер – отличный способ провести время с близкими людьми, но иногда сложно подобрать мультфильм, который будет интересен как детям, так и взрослым. Не беспокойтесь, мы подготовили для вас 5 прекрасных вариантов, которые понравятся всей семье.

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Эти мультфильмы будут не только развлекать, но и заставят задуматься над важными темами. Выбирайте любой из них и наслаждайтесь отличным вечером с вашими близкими! Подборку подготовили на сайте "Телеграф".

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1. "Вперед" (2020)

Рейтинг IMDB: 7.4

Жанр: анимационный, приключения, комедия

Страна: США

Продолжительность: 1 час 42 минуты

Продюсер: Кори Рэй

Трогательная история о двух братьях-эльфах, отправляющихся в увлекательное путешествие, чтобы на один день вернуть к жизни умершего отца.

2. "Тролли 2: Мировое турне" (2020)

Рейтинг IMDB: 6.1

Жанр: анимационный, приключения, комедия

Страна: США

Продолжительность: 1 час 30 минут

Продюсер: Джина Шей

Музыкальное приключение, где главные герои должны спасти разные жанры музыки от уничтожения злой королевой.

3. "Душа" (2020)

Рейтинг IMDB: 8.1

Жанр: анимационный, приключения, комедия

Страна: США

Продолжительность: 1 час 40 минут

Продюсер: Дана Мюррей

Увлекательная история учителя музыки, попадающего в мир перед рождением, чтобы помочь найти свое призвание одной души.

4. "Рая и последний дракон" (2021)

Рейтинг IMDB: 7.4

Жанр: анимационный, экшн, приключения

Страна: США

Продолжительность: 1 час 47 минут

Продюсер: Оснат Шурер

Экшн о девушке-воине, которая должна найти последнего дракона, чтобы спасти свой народ от чудовищ.

5. "Лука" (2021)

Рейтинг IMDB: 7.5

Жанр: анимационный, приключения, комедия

Страна: США

Продолжительность: 1 час 35 минут

Продюсер: Андреа Уоррен

Фильм о приключениях мальчика и его друга-чудовища в живописном итальянском городке.

Напомним, UAportal подготовил 10 вдохновляющих и мотивационных фильмов, которые стоит посмотреть каждому.

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