Если желтки остались: Как приготовить песочный бисквит
Пышный бисквит на желтках – это простой и вкусный рецепт, который подойдет для начинающих. Бисквит получается очень нежным и ячеистым, а готовится очень быстро.
Рецептом поделились на сайте kolizhanka.net. Для того чтобы бисквит получился пышным, важно, чтобы яйца и масло были комнатной температуры. Не сбивайте тесто миксером на высоких оборотах, чтобы не испортить его структуру. Готовность бисквита проверяйте деревянной шпажкой. Она должна выходить из теста сухой.
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Ингредиенты:
- Желтки (средние) – 6 шт
- Мука – 120 г
- Разрыхлитель – 5 г (1 ч. л.)
- Сливочное масло (мягкое) – 100 г
- Сахарная пудра – 120 г
Приготовление:
- В чаше с желтками взбейте сливочное масло и сахарную пудру до однородной массы.
- Всыпьте муку и разрыхлитель, и перемешайте лопаткой.
- Перемешайте тесто миксером на низких оборотах, чтобы насытить его кислородом.
- Выложите тесто в форму для выпечки, застеленную пергаментом.
- Выпекайте бисквит в разогретой до 150 градусов духовке в течение 40 минут.
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