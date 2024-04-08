Есть ли жизнь после развода?

После развода есть не просто жизнь, а целый новый мир. Но так считают не все.

Поскольку пока настаёт этот "целый мир" нужно пройти определённый путь огревания , борьбы, бессилия, грусти и принятия. Даже если инициатор вы сами, то все равно будет спектр чувств. Той же грусти, дискомфорта, перестраивания.

Каждый из нас имеет привязанность, об этом я писала выше. И тип привязанности у всех разный, но он есть. Поскольку привязанность-это эмоциональная связь между людьми, которая формируется в процессе тесного взаимодействия.

Глубинные причины потребности одного человека в заботе и защите со стороны другого лежат в особенностях человеческой природы. Для младенца главная потребность — эмоциональная поддержка и защита матери.

Взрослые люди, вступившие в отношения друг с другом, имеют схожую мотивацию:

Стремятся быть в паре и чувствуют себя комфортно, когда партнер рядом. Испытывают стресс, тревогу и одиночество, когда любимый человек далеко.

Так вот, даже если в браке вы были несчастны-после развода вы будете испытывать явно, либо фоново нехватку этого человека. Привычка-дело тонкое. Как говорят в народе.

Все наши чувства и переживания возникающие по какому либо поводу, важно проживать. Дать им право быть. Не держать в себе.

Но почему же тогда одни горюют годами, а другие открывают этот новый мир?Это зависит он множества факторов, как говорится, анамнеза или истории клиента.

Какой опыт детства расставаний. Кто из участников пары принял решение расстаться. Какой тип привязанности у обоих партнёров.

Возраст. Психотип человека.Уровень духовности и осознанности. Развод или расставание после длительных отношений даётся каждому по разному.

Что тормозит выздоровление после расставания?

Тяжелее проживают те люди, кто запрещает себе чувствовать все чувства, что возникают.Как правило таким людям, когда они были детьми, запрещали проявлять множество чувств, либо в семье не принято было быть чувственными.

Уровень осознанности прямо влияет на проживание этого периода. Очень важным опознаванием для каждого из нас является то, что нас могут разлюбить, не выбирать, мы можем перестать нравиться. Это тоже нормально. Ведь и мы можем разлюбить. Мы даже себе не модем дать гарантию, что справимся с тем, чтобы любить кого-то всю свою жизнь. А другой и подавно.

Неуверенность в себе и зыбкие внутренние опоры.

Ориентирование на социум. (А что люди скажут).

Негативное мышление о себе и негативные установки.

Нежелание жить свою новую жизнь. Это про ответственность.

Обиды. Часто так бывает, что в паре мы привыкаем к тому, что ответственность разделяется. После развода нужно много делать самому. Иногда даже учится делать. Это часть из ответсвенности. И не всегда это то, что хочется делать, либо сложно. (Например: жена платила коммунальные. Готовила. Убирала и тд. Мужчине после развода сложно этим заниматься. Муж покупал продукты, решал все вопросы по ремонту машины, смене колёс по сезону. Зарабатывал основной доход на семью.

Конечно первое время после развода сваливается множество нового, не всегда приятного. Мало того, чувств, эмоций, переживаний. Этот период нужно пережить. Спасая себя всеми адекватными способами. Привнося в свою жизнь то, что давно себе не позволяли. ( Новые занятия, хобби, новый режим жизни, новые знакомства).

Развод или расставание-это такой же естественный процесс, как начало отношений или брак. Как жизнь и смерть. Это нормально. Жизнь после развода есть! Но её нужно очень захотеть. Это как открыть новую главу своей жизни. Нам очень сложно выходить из длительных отношений. Привычка, эмоциональная привязанность, фонящие дефициты детства, установки. Все это затрудняет сепарацию. Именно сепарацию.

Похожее состояние мы испытывали когда отдалялись от родителей, родительского "гнезна".Но, вспомните, что помогало в тот момент? Желание и интерес к своей дальнейшей свободной жизни. Именно интерес исследования и познания себя, своих особенностей-все это питало мотивацию и запал к следующему этапу жизни.

Такой же принцип и при разводе. Если нащупать этот интерес к своей новой главе жизни и начать действовать .С чего начать! С новых привычек! Новое хобби, что очень давно хотели, либо то, что было слишком страшно и недосягаемо. Новые знания. Новые знакомства.