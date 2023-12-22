Есть риск заболеть раком: специалисты сказали, почему нельзя пить горячий чай или кофе

Новое исследование показывает, что употребление очень горячих напитков, таких как чай или кофе может повысить риск рака пищевода на 90 процентов.

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Исследование, проведенное в Иране, показало, что люди, которые пили 700 мл чая при температуре 60°C (140F) или выше, имели на 90 процентов более высокий риск развития рака пищевода, чем те, кто употреблял напитки при более низкой температуре. Об этом пишет издание Express.

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Рак пищевода – это неконтролируемый рост аномальных клеток пищевой трубки (пищевода). Это трубка, которая переносит еду изо рта в желудок.

Авторы исследования, опубликованного в International Journal of Cancer, заявили, что их выводы "подтверждают предварительные исследования, связывающие употребление горячих напитков с повышенным риском рака пищевода".

Исследователи призвали людей подождать, пока горячие напитки остынут, прежде чем пить их.

"Пока вы даете чаю немного остыть, прежде чем пить его, или добавьте холодное молоко, тогда вы вряд ли повысите риск рака", - добавила Джорджина Хилл из Cancer Research UK.

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