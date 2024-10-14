Есть всего 13 секунд: тот, кто найдет паука, имеет хорошее зрение

Зрительные головоломки позволяют проверить остроту зрения и внимательность. Чем сложнее задача, тем интереснее ее разгадывать.

Попытайтесь найти паука на изображении за 10 секунд, если же успеете быстрее, то усложните задачу и поищите скрытую на рисунке конфету. Этой головоломкой внимательно поделилось издание milenio.com.

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Эта визуальная задача состоит из двух часов. Сначала нужно найти паука, а затем, если у вас получится, и конфету. Если вы приняли вызов и считаете, что вы сможете выполнить задание за меньшее время, продолжайте поиски.

Загадка. Источник: Dudolf.com

Подсказка: паука легко спутать с черными элементами, поэтому вероятно, что вы это уже видели, но плохо различили.

Если задача оказалась сложной, посмотрите на изображение снизу и увидите ответ.

Ответ. Источник: Dudolf.com

Предлагаем также решить головоломку, в которой нужно попытаться найти открытый замок за 11 секунд.

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