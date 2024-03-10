Эта процедура им серьезно навредит: какие растения нельзя обрезать весной

С наступлением весеннего периода, не дожидаясь стойкого потепления, любители садоводства спешат начать работы на своих земельных участках. Кроме подготовки рассады и наведения порядка в теплицах, дачники получают секаторы и приступают к подстриганию растений.

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Это полезная процедура, но есть исключения – некоторые кусты лучше не обрезать весной. Поэтому перед обрезкой следует убедиться, не повредит ли она. Об этом пишет Телеграф.

Какие растения не стоит обрезать после зимы

Есть три группы растений, которые по-разному реагируют на обрезку.

Растения, рост которых стимулируется обрезкой. Растения, нуждающиеся в обрезке, но делать это следует ближе к завершению вегетационного периода. Растения, которые нельзя обрезать, поскольку это может нанести им непоправимый ущерб. Исключением является лишь поражение болезнями участка.

Весной не рекомендуется обрезать плодовые деревья, а также березу, клен, орех. В эту группу также входят кустарники – сирень, форзиция и жасмин.

Также воздержитесь от соблазна обрезать цветущие растения: пион, азалию, рододендрон или магнолию. Если возникло желание удалить побеги весной, подумайте дважды.

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Если исключить вышеперечисленные виды, другие растения можно обрезать уже в первые дни весеннего потепления. Такая процедура ухода принесет значительную пользу и побуждает большинство кустов активнее расти и нарастить густую зеленую массу. Регулярная обрезка способствует лучшему проникновению воздушных потоков между ветвями, а следовательно, лучшему прогреванию растений солнечными лучами.

Кроме того, обрезка сказывается не только на внешнем виде растения, но и его общем состоянии здоровья и функциональности.

Напомним, садоводы назвали лучшее время для обрезки гортензий.

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