Эти 5 растений нужно обрезать сейчас, чтобы весной они 'ожили'

Зимний период – идеальное время для обрезки некоторых растений, чтобы стимулировать рост и цветение весной. Обрезка необходима для получения максимальной пользы садовых растений.

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Эксперт поделился, какие пять растений нужно обрезать уже в феврале, чтобы весной они "ожили". Садовод со стажем в комментарии изданию Express объяснил, что зимой активный рост значительно замедляется, и растения отдыхают несколько месяцев.

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Вот почему зима и очень ранняя весна, как правило, лучшее время для обрезки некоторых растений, особенно если вы хотите скорректировать их форму.

Зимняя обрезка готовит растения к тому, чтобы сосредоточиться на выращивании цветов и плодов, когда они появятся весной, поэтому вам следует тщательно обрезать зимой, прежде чем в саду начнется новый рост.

То есть, добавил специалист, зимняя обрезка жизненно важна для дальнейшей продуктивности и долголетия растений.

Вот 5 растений, которые рекомендуется обрезать зимой:

1. Глициния:

Срежьте старую или мертвую древесину в основание растения. Летом обрезайте щербатые побеги, чтобы контролировать размер и стимулировать цветение. Перед обрезкой продезинфицируйте инструменты.

2. Гортензии белоцветковые:

Удалите старые боковые побеги, которые делают куст слишком густым. Срежьте мертвую или древесину, которая начала отмирать.

3. Плетущиеся кустовые розы:

Обрежьте мертвые или гнилые побеги. Укоротите здоровые боковые побеги на треть. Направляйте здоровые боковые побеги через обои или проволоку. У кустовых роз удалите старые части растения в основание.

4. Яблони:

Удалите мертвые, больные или поврежденные ветви. Прорежьте загущенные или скрещенные ветки. Срежьте неправильно растущие ветки. Удалите отростки. Делайте надрезы чуть выше почки или боковой ветви.

5. Кусты малины:

Удалите мертвые, больные или поврежденные тростники. Срежьте слабые или тонкие тростники. Укоротите оставшиеся тростники до 60 см.

Обрезка этих растений зимой поможет вам получить максимальную отдачу от них в следующем сезоне.

Напомним, эксперт назвал зимнее правило обрезки растений "три Д", что привлечет сад к цветению весной.

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