Эти четыре комнатных растения выживут, даже если вы о них забудете

Комнатные растения не только украшают ваш дом, но и могут очищать воздух. И даже если у вас нет зеленого пальца, вы можете выбрать устойчивые и простые в уходе растения, чтобы добавить зелени к вашему интерьеру.

Ряд растений будет расти и даже цветут, если вы не будете очень бережно относиться к уходу за ними, убеждают специалисты из santeplusmag.com.

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Вот несколько лучших вариантов комнатных растений, которые легко выращивать:

Эпифитный кактус также известен как орхидея-кактус, являющийся одним из самых простых в уходе видов кактусов. Это растение имеет плоские свисающие стебли с округлыми зубцами по краям. Она устойчива и требует минимального ухода, поскольку не требует частого полива и не требует особых условий.

Орхидея-кактус

Эпифиллум ангулигер, или дизокактус (Epiphyllum anguliger) также прост в уходе. Он имеет сочные листья с зубчатыми краями, придающие ему характерный зигзагообразный вид. Этот вид также не требует частого полива и может выдерживать длительные периоды засухи.

Эпифиллум ангулигер

Хлорофитум, или паутинник, является стойким комнатным растением, хорошо переносит различные условия выращивания. Он не нуждается в частом поливе и может выдерживать длительные периоды засухи. Кроме того, он может эффективно очищать воздух в помещении.

Хлорофитум

Аспидистра, известная также как "зеленый дракон", является еще одним простым в уходе вариантом для вашего дома. Это растение требует минимального полива и может выдерживать длительные периоды засухи. Она также хорошо переносит нехватку света и может расти в условиях недостаточного освещения.

Аспидистра

Эти стойкие и простые в уходе комнатные растения могут стать отличным дополнением к вашему интерьеру, даже если у вас мало времени или умений для ухода за ними.

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