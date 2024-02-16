Эти четыре овоща нужно успеть высадить до весны: и вот почему

Хотя февраль может показаться спокойным месяцем в саду, это прекрасное время для посадки некоторых овощей, которые снабдят вас свежими продуктами в течение года.

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Эксперты поделились с Express.co.uk списком 4 самых простых и быстрорастущих овощей, которые можно сажать уже сейчас. Февраль – лучшее время для этих растений, поскольку перепады температур делают их более выносливыми.

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Корнеплоды

Специалисты советуют: чтобы сделать процесс выращивания овощей "как можно проще", нужно высаживать такие растения, как корнеплоды, как морковь и пастернак.

Убедитесь перед посадкой, что почва хорошо дренирована. Морковь высевайте с февраля по конец августа. То же самое касается и пастернака.

Редис – это быстрорастущий овощ. Его семена нужно сеять прямо в землю, на глубину 1 см. Любит хорошо дренированную почву и постоянное увлажнение.

Перед посадкой проверьте почву: она должна быть рыхлой, плодородной и хорошо дренированной. Тщательно полейте семена после посадки и проверяйте растения на наличие вредителей и болезней.

Лиственная зелень

В феврале можно сажать шпинат и салат – они просты в выращивании, любят частичную тень, регулярный полив.

Напомним, эксперт назвал зимнее правило обрезки растений "три Д", что привлечет сад к цветению весной.

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