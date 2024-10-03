Эти джинсы будут на пике моды осенью - 2024: названы самые стильные модели

Джинсы остаются неотъемлемым элементом современного гардероба, позволяя создавать разнообразные модные ансамбли вне зависимости от сезона. Если вы еще не попробовали темно-синие джинсы из необработанного денима (raw denim), сейчас самое время ознакомиться с самыми актуальными моделями этого сезона. Об этомпишет РБК.

Baggy джинсы : удобство в сочетании с модой Эти брюки с низкой талией и просторным кроем обеспечивают максимальный комфорт, не жертвуя стилем. Они отлично подходят для разных типов фигур, придавая образу оттенок непринуждённости и расслабленности.

Стильные модели джинсов. Источник: Instagram

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Джинсы-подковы : нестандартный дизайн Настоящим трендом стали брюки с изогнутыми широкими брюками, сужающимися к низу. Их форма, напоминающая подкову, делает их универсальным выбором для разных мер, придавая образу оригинальности.

Стильные модели джинсов. Источник: Instagram

Джинсы с отворотами : современный штрих Широкие джинсы с окученными краями завоевали привязанность модниц. Вы можете либо самостоятельно подворачивать штанины, либо выбрать модели с готовыми манжетами. Этот тренд гармонично сочетается как с обувью на каблуке, так и с комфортными ботинками.

Стильные модели джинсов. Источник: Instagram

Чрезвычайно длинные джинсы : puddle pants Этот тренд поражает своей экстремальной длиной. Стелющиеся по земле штанины создают эффект "лужи". Джинсы puddle можно носить как с высоким каблуком, так и с массивной обувью. Однако стоит осторожничать: такие модели не лучший выбор для влажной погоды.

Стильные модели джинсов. Источник: Instagram

Напомним, ранее стилисты назвали вещи, которые обязательно должны появиться в гардеробе каждой модницы этой осенью.

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