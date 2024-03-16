Эти картины поднимут настроение вам и вашей половинке: подборка романтических фильмов

Все мы любим по вечерам смотреть фильмы. Иногда хочется чего-нибудь легкого, веселого и романтического, чтобы расслабиться и зарядиться позитивом.

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На сайте kino.24tv.ua для вас подобрали 3 замечательных комедии, которые поднимут вам настроение и создадут уютную атмосферу. Заварите кофе, укутайтесь в плед и наслаждайтесь просмотром.

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1. "Бойфренд из будущего" (2013)

Этот фильм рассказывает о Тиме, обладающем невероятной способностью путешествовать во времени. Он использует свой дар, чтобы исправить ошибки прошлого и сделать свою жизнь лучше.

Однажды Тим знакомится с девушкой своей мечты и пытается сделать их первое свидание идеальным. Но его путешествия во времени приводят к неожиданным последствиям.

2. "Отдых по обмену" (2006)

Две незнакомки из разных стран мира меняются домами в новогодние праздники. Американка Аманда едет в уютную английскую глубинку, а англичанка Ирис отправляется в солнечную Калифорнию. На новом месте обе девушки обретают любовь и делают важные открытия о себе.

3. "Фальшивая помолвка" (2012)

Друзья младенчества Джош и Молли оказываются в сложной ситуации. Джош едет на свадьбу своей сестры без девушки, а Молли бросает жениха, который ей предал.

Чтобы не разочаровывать своих близких, они решают притвориться парой. Эта веселая история о том, как дружба может перерасти в настоящую любовь.

Напомним, UAportal подготовил 10 вдохновляющих и мотивационных фильмов, которые стоит посмотреть каждому.

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