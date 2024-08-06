Эти комнатные растения будут процветать 100 лет: эксперты назвали наиболее выносливые виды

Секрет долголетия этих растений в их неприхотливости. Они могут выживать в разных условиях, не требуют частого полива и подкормки. Кроме того, эти растения обладают мощной корневой системой, которая помогает им сохранять влагу и питательные вещества.

Если у вас проблемы с уходом за комнатными растениями, существует несколько видов растений, которые способны выживать десятилетиями, даже при минимальном уходе, пишет express.co.uk.

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Как утверждает известный блоггер @everythingaboutplants, среди таких долгожителей можно выделить три основных:

Нефритовое дерево: это растение может прожить до 100 лет при правильном уходе. Нефрит неприхотлив к условиям, но не любит излишнего полива.

Каучуконосы: Этот вид может прожить до 50 лет. Каучуковые растения предпочитают яркий, рассеянный свет и умеренный полив. Важно помнить, что все части этого растения ядовиты.

Сансевиерия (растение-змея): Это растение считается практически неистребимым. Она может прожить 25 лет и больше. Сансевиерия неприхотлива к свету и поливу.

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