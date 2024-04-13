Эти кухонные отходы стимулируют цветение роз: получите пышные клумбы за бесценок

Розы – это выносливые растения, которые могут расти и цвести без особого ухода. Однако, чтобы насладиться обильным цветением и здоровым ростом, им необходимы удобрения.

Специалисты из Better Homes & Gardens отмечают, что розы, как и все растения, нуждаются в трех основных питательных веществах: азот (N), фосфор (P) и калий (K), а также вторичные и микроэлементы. Большинство садовых почв содержат эти питательные вещества, но их запас истощается со временем.

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Лучшие удобрения для роз

Удобрения бывают органическими (полученные из растений или животных) и синтетическими (неорганическими). Их выпускают в сухой, редкой форме или в форме внекорневых распылителей.

Весной лучше подкармливать розы удобрениями с высоким содержанием азота (N) и калия (K) для стимулирования цветения.

Как удобрить кусты роз:

Только высаженные розы: добавьте компост в яму во время посадки, а затем внесите жидкое удобрение через месяц.

Старые кусты роз: когда новые ростки отрастут на 15 см, внесите под кусты компост. После первого цветения внесите жидкое удобрение.

Розы с повторным цветением: их нужно подкармливать каждые 2-3 недели до конца лета. Между тем, специалисты издания Еxpress советуют использовать апельсиновую кожуру для прикормки кустов роз и для того, чтобы бороться с вредителями.

Апельсиновая кожура чрезвычайно питательна для почвы, потому что содержат азот, а также защищают от многих вредителей, которые питаются растениями – они действенны против жуков, комаров, насекомых, муравьев, улиток и улиток. Такие жуки, как комары, муравьи, улитки, улитки и плодовые мушки также будут отпугивать ваш сад благодаря сильному цитрусовому запаху апельсиновой кожуры. Как превратить апельсиновую шкурку в удобрение и средство для вредителей.

Наполните стеклянную банку апельсиновой шкуркой и водой. Прижмите ее ложкой, чтобы выделились эфирные масла. Настаивайте сутки, затем процедите и опрыскивайте растения. Использованную кожуру подкопайте под розы или растения, любящие азотные удобрения.

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