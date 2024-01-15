Эти ошибки допускают почти все: Как нельзя готовить гречку, чтобы не терять пользу

Гречка – это одна из самых полезных и вкусных круп, которая уже давно появилась в нашем меню. Она содержит аминокислоты, множество витаминов и полезных микроэлементов, а также богата кальцием, магнием и фосфором. При наличии железа гречку можно сравнить с красной рыбой или говядиной.

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Основным местом роста гречихи считается Алтайский край, где благоприятные условия и относительно чистая экология способствуют тому, что при выращивании не используются химические вещества или пестициды. Поэтому гречка является экологически чистой, пишет prostoway.

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Гречневые блюда можно употреблять как на завтрак, так и на обед и ужин. Крупа отлично сочетается с мясом, овощами, поэтому из нее можно приготовить множество разнообразных деликатесов.

Приготовить гречку несложно, но чтобы она получилась рассыпчатой, а не разваренной, нужно придерживаться определенных секретов.

Перед варкой гречку нужно хорошо перебрать, удалить мусор и некачественные ядра. Воду также нужно использовать качественную, без посторонних запахов.

Лучше готовить гречку в кастрюле с толстым дном. Перед варкой гречку можно немного поджарить на сковороде с добавлением масла, чтобы оно стало более мягким и нежным.

Классическое соотношение гречки и воды – 1:2. Если вы хотите получить более сочное блюдо, можно добавить немного больше воды.

Готовить гречку нужно на среднем огне, не закрывая крышку. Когда вода закипит, убавить огонь до минимума и варить еще 10-15 минут. После этого выключить огонь и оставить гречку под крышкой еще на 10 минут.

Гречку можно подавать как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу, рыбе или овощам.

Раньше мы писали о том, как сварить гречку всего за 3 минуты.

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