Эти платья должна иметь каждая модница: весенний гардероб весна 2024 (фото)

Весна – это время, когда хочется яркости и воздушности. Создать такой образ помогут платья.

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Знатоки моды говорят, что этой весной будут в тренде насыщенные цвета. О новых тенденциях стилисты рассказали в комментарии whowhatwear. Специалисты показали платья, которые весеннему сезону будут особенно актуальны.

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При выборе платья учитывайте тип фигуры и выбирайте платье, которое соответствует вашему стилю. Не бойтесь экспериментировать с цветами и фактурами.

Платья с драпировкой – не бойтесь экспериментировать с цветами. Платья с такими элементами отлично сядут на любую фигуру.

Красные платья станут хитом весной. Позаботьтесь об их наличии в гардеробе и заранее подберите обувь. Это могут быть каблуки, или даже кроссовки, главное, чтобы вы чувствовали себя комфортно.

Прозрачные платья – этот вариант для смелых. Цветовая палитра сетчатых платьев может быть разноцветной – все зависит от ваших личных вкусов. К подобной одежде могут подойти не только каблуки, но даже массивные сапоги.

Платья с перьями – подобная одежда не для ежедневных прогулок. А вот для вечеринок и похода в ресторан – именно то. Однако стилисты советуют избегать мрачных цветов.

Платья Babydoll вернулись. Такие платья прекрасно подойдут как женщинам низкого роста, так и для высоких красавиц. Они также позволяют прикрыть лишние килограммы на ягодицах и животе.

Ранее стилисты показали обувь, которая будет актуальна весной 2024 года.

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