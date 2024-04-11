Эти продукты имеют много коллагена и сотрут морщины с вашего лица
Коллаген – это белок, который составляет примерно одну треть белка в нашем организме. Он служит строительным материалом для кожи, костей, мышц, сухожилий и связок.
С возрастом выработка коллагена в организме снижается, что может привести к появлению морщин, боли в суставах, проблемам с пищеварением и другим проблемам со здоровьем, пишет Health.
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К счастью, существует много продуктов, которые могут помочь вам получить больше коллагена:
1. Костный бульон:
Кости животных богаты коллагеном. Медленная варка костей и соединительных тканей в воде позволяет коллагену расщепиться на легко усваиваемый организмом желатин.
2. Рыба и моллюски:
Рыба, особенно ее кожа и чешуя, являются отличным источником коллагена. Коллаген из рыбы, известный как морской коллаген, обладает высокой биодоступностью.
3. Курица:
Куриный хрящ – это естественный источник коллагена типа II, который полезен для здоровья суставов.
4. Говядина:
Говядина, в частности бычья кожа и кости, является богатым источником коллагена типа I и III, которые необходимы для здоровья кожи, костей, сухожилий и мышц.
5. Яичный белок:
Яичный белок является источником пролина, одной из аминокислот, необходимых для производства коллагена.
6. Цитрусовые:
Цитрусовые, такие как апельсины и грейпфруты, обладают высоким содержанием витамина С, который помогает организму вырабатывать коллаген.
7. Ягоды:
Ягоды, как и цитрусовые, являются природным источником витамина С.
8. Чеснок:
Чеснок не содержит коллагена, но он способствует его выработке в организме.
9. Молочные продукты:
Молочные продукты, такие как молоко, творог и йогурт, богаты пролином и глицином, являющиеся ключевыми компонентами молекул коллагена.
10. Кешью:
Кешью богаты медью, которая играет важную роль в развитии коллагена и эластина.
11. Свиные шкурки:
Свиные шкурки – это удивительный источник коллагена.
12. Устрицы:
Устрицы богаты цинком, который необходим для создания и восстановления коллагена.
Преимущества употребления больше коллагена:
- Здоровье кожи: коллаген делает кожу эластичной, увлажненной и здоровой.
- Здоровье суставов: коллаген помогает поддерживать цельность хряща.
- Здоровье сердца: коллаген делает артерии крепкими.
- Мышечная масса: коллаген помогает мышцам расти.
- Здоровье костей: коллаген делает кости крепкими.
Включение этих продуктов в ваш рацион может помочь вам получить больше коллагена и поддерживать здоровье на протяжении многих лет.
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