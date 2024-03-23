Эти продукты многие хранят без холодильника: большая ошибка

Способ хранения пищевых продуктов оказывает непосредственное влияние на их безопасность, вкус и свойства во время приготовления. Пренебрежение правилами хранения пищи может привести к порче, потере вкуса и питательных веществ, а также негативному воздействию на здоровье.

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Если вы хотите сэкономить деньги и сохранить свежесть продуктов, вам следует просмотреть свой амбар и холодильник. Оказывается, есть многие продукты, которые мы обычно храним при комнатной температуре, но на самом деле им лучше в холоде, пишет издание marthastewart.

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Вот 8 продуктов, которые вы, вероятно, не охлаждаете, но должны:

1. Острый соус: после открытия острый соус, даже с уксусом, лучше хранить в холодильнике. Это поможет сохранить его вкус и предотвратить порчу.

2. Кетчуп: рекомендуется хранить в холодильнике после открытия, поскольку он содержит сахар, который может способствовать развитию микроорганизмов.

3. Кленовый сироп: он не содержит консервантов, поэтому его следует хранить в холодильнике после открытия.

4. Горчица: если вы не собираетесь использовать горчицу в течение месяца, лучше ее охладить.

5. Орехи и семена: их рекомендуется хранить в прохладном, темном месте, а для лучшей свежести – в холодильнике или морозильной камере.

6. Ореховое масло: натуральное ореховое масло без консервантов может сгореть при комнатной температуре. Его лучше хранить в амбаре в течение месяца после вскрытия, а затем переместить в холодильник.

7. Коржики и лаваши: чтобы лепешки не очерствели, их рекомендуется хранить в холодильнике.

8. Цельнозерновая мука: эта мука содержит масла, которые могут сгореть со временем. Его лучше хранить в герметичной емкости в холодильнике.

Сохраняя эти продукты в холодильнике, вы сможете дольше сохранить их свежесть и вкус.

Предлагаем узнать простой способ сохранить продукты свежими в холодильнике подольше.

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