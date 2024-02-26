Эти шесть растений нужно обрезать в феврале, чтобы стимулировать их рост весной

Перед началом весны садоводы советуют успеть обрезать шесть растений, чтобы стимулировать их ростки. Февраль – время для садоводов подготовить свои сады к весне, и одной из важнейших задач этого месяца является обрезка. Обрезка стимулирует рост растений и улучшает цветение.

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Джейми Шипли, эксперт по садоводству и управляющий директор Hedges Direct, поделился списком шести растений, которые нужно обрезать в феврале.

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Это вечнозеленые живые изгороди: барбарис, буксус, мексиканский флердоранж и лаванда.

"Обрезайте лаванду с февраля по март, до нового роста. Это стимулирует образование новых побегов", – сказал специалист.

Он посоветовал также обрезать листвы, которые зацвели зимой.

"Обрезайте их сразу после цветения. Это позволит растению отрастать в летние месяцы", – добавил Шипли.

Также в обрезке нуждается глициния. Этот процесс улучшит ее цветение и предотвратит разрастание в нежелательные места.

Преимущества обрезки:

Ускоряет рост растений

Удаляются мертвые и больные ветви.

Способствует формированию новых и здоровых побегов

Джейми Шипли рекомендует дождаться окончания сильнейших морозов, прежде чем обрезать вечнозеленые живые изгороди.

Специалист добавил: обрезка – это простой и эффективный способ улучшить здоровье и красоту ваших растений.

Напомним, эксперт назвал зимнее правило обрезки растений "три Д", что привлечет сад к цветению весной.

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