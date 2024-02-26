Эти шесть растений нужно обрезать в феврале, чтобы стимулировать их рост весной
Перед началом весны садоводы советуют успеть обрезать шесть растений, чтобы стимулировать их ростки. Февраль – время для садоводов подготовить свои сады к весне, и одной из важнейших задач этого месяца является обрезка. Обрезка стимулирует рост растений и улучшает цветение.
Джейми Шипли, эксперт по садоводству и управляющий директор Hedges Direct, поделился списком шести растений, которые нужно обрезать в феврале.
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Это вечнозеленые живые изгороди: барбарис, буксус, мексиканский флердоранж и лаванда.
"Обрезайте лаванду с февраля по март, до нового роста. Это стимулирует образование новых побегов", – сказал специалист.
Он посоветовал также обрезать листвы, которые зацвели зимой.
"Обрезайте их сразу после цветения. Это позволит растению отрастать в летние месяцы", – добавил Шипли.
Также в обрезке нуждается глициния. Этот процесс улучшит ее цветение и предотвратит разрастание в нежелательные места.
Преимущества обрезки:
- Ускоряет рост растений
- Удаляются мертвые и больные ветви.
- Способствует формированию новых и здоровых побегов
Джейми Шипли рекомендует дождаться окончания сильнейших морозов, прежде чем обрезать вечнозеленые живые изгороди.
Специалист добавил: обрезка – это простой и эффективный способ улучшить здоровье и красоту ваших растений.
Напомним, эксперт назвал зимнее правило обрезки растений "три Д", что привлечет сад к цветению весной.
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