Эти собаки легко ладят с кошками: назван топ самых дружелюбных пород

Собаки и кошки, которые обычно кажутся непримиримыми соперниками, на самом деле способны стать близкими друзьями. Выбор правильной породы собаки является важным фактором, особенно когда в доме уже живет кот.

Разные породы собак имеют разный характер, и некоторые из них лучше приспособлены к гармоничному сожительству с котами. Об этом пишет команда UAportal.

Выбирая собаку, которая будет ладить с котами, следует учитывать не только породу, но и ее личностные черты.

Некоторые собаки естественно проявляют больше спокойствия, терпения и менее склонны к преследованию котов. Животные с ласковым характером и уравновешенным темпераментом обычно легче адаптируются к жизни в доме, где уже живет кот.

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Породы собак, которые склонны к дружбе с котами

Некоторые породы собак особенно хорошо ладят с котами. Например, бигли, известные своей общительностью и дружелюбностью, обычно легко находят общий язык с кошачьими. Также золотистые ретриверы, лабрадоры и кавалер кинг чарльз спаниели славятся своим мягким характером и терпеливостью, что делает их отличными компаньонами для кошек.

Маленькие породы, например, ши-тцу или мопсы, также заслуживают внимания. Обычно такие собаки не проявляют агрессии к котам и часто с удовольствием играют с ними.

Необходимо учитывать, что каждый пес нуждается в воспитании и социализации. Даже самые дружелюбные породы нуждаются в правильном обучении, чтобы мирно сосуществовать с котом.

Ранняя социализация щенка с котами имеет чрезвычайно важное значение. Если приучать щенка к присутствию кота с первых месяцев, он начнет воспринимать его как члена семьи и не будет демонстрировать агрессии.

Первые встречи между животными нужно тщательно контролировать, поощряя их к спокойному и дружескому взаимодействию.

Построение дружеских отношений между собакой и котом требует терпения и постепенного подхода. Не стоит рассчитывать, что они сразу станут близкими друзьями.

Сначала дайте им возможность привыкнуть к запахам друг друга, а затем организуйте их общение под вашим присмотром. Со временем животные научатся доверять друг другу и, возможно, превратятся в закадычных товарищей.

Напомним, ранее эксперты посоветовали лучшие породы собак для начинающих.

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