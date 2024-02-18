Эти стрижки идеальны для женщин 50+, чьи волосы начали седеть (фото)

К счастью, существует большое количество шикарных причесок, с которыми женщины с натуральными седыми волосами могут экспериментировать. Серебристые волосы больше не признак старости, а стильный атрибут, подчеркивающий вашу индивидуальность.

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Эксперты-парикмахеры поделились 4 стрижками, которые помогут вам продемонстрировать красоту седых волос, пишет SheFinds.

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1. Серый волнистый боб с косой челкой:

Элегантный и нестареющий вариант. Длина до плеч подходит для отращивания седины. Челка сбоку визуально вытягивает лицо.

2. Ассиметричная пикси с пробором на бок:

Изящная и современная стрижка. Возможность добавить второй цвет для контраста. Боковой пробор придает объем тонким волосам.

3. Помпадур с боковым пробором:

Создает объем и изысканность. Подходит для редких волос. Придает визуальную густоту.

4. Многослойный серый боб с тонкой бахромой:

Романтичный и нежный образ. Придает объем тонким волосам. Челка подчеркивает глаза.

Не бойтесь экспериментировать. С седыми волосами можно создать множество стильных образов.

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