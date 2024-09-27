Эти вещи лучше выбросить из своего шкафа: топ антитрендов осени - 2024

Мир моды постоянно меняется, однако некоторые вещи давно потеряли свою актуальность и вряд ли вернутся к трендам. Использование таких элементов гардероба может негативно повлиять на ваш общий вид. Специалисты по моде рекомендуют избавиться от 4 типов одежды, которые уже не соответствуют современным тенденциям. Об этом пишет ТСН.

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Чрезмерно декорированные блузы

Элементы из кружева, объемные рукава и многочисленные банты уже не в моде. Современные тренды предпочитают простоту и изысканность. Выбирайте блузы прямого силуэта, однотонные, без лишних украшений, сделанные из высококачественных материалов. В настоящее время в тренде классический стиль и комфорт.

Антитренды - 2024. Источник: Pixabay

Свитера из синтетических материалов

Такие изделия быстро теряют форму после стирки. Лучше вложить средства в свитера из натуральных волокон, которые выглядят элегантно и прослужат подольше.

Антитренды - 2024. Источник: Pixabay

Слишком обтягивающие джинсы

Этот фасон уже не актуален, хотя многие женщины все еще его носят. Предпочтите джинсы прямого кроя свободного силуэта, которые подчеркнут вашу фигуру и создадут элегантный образ. Для повседневного стиля отлично подойдут джинсы-бойфренды или свободного кроя.

Антитренды - 2024. Источник: Pixabay

Напомним, ранее стилисты назвали вещи, которые обязательно должны появиться в гардеробе каждой модницы этой осенью.

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