Эти женские средства помогут защитить свитера и пиджаки от пятен пота: как применить

Гигиенические прокладки, которыми пользуются женщины, могут применяться совсем не по назначению. Они обладают способностью поглощать влагу и их используют в быту и благодаря этому абсорбирующему свойству.

Как сообщает santeplusmag, прокладки используют как стельки те, чьи ноги слишком потеют, или те, кто хочет избавиться от пятен пота на одежде, которую не рекомендуется стирать каждый день. К примеру, это касается пиджаков, свитеров, кардиганов. Особенно полезны будут ароматизированные гигиенические средства.

Вас также заинтересует: Натуральные vs синтетические: какие выбрать носки, у которых не будут потеть ноги

Прокладки можно использовать в качестве поглотителей пота. Все что нужно сделать – это прилепить прокладку к месту на одежде, прилегающей к внутренней части плечевого сгиба, то есть области подмышек. Таким образом вы обезопасите себя от появления пятен пота на одежде. В течение дня вы сможете легко изменить промокшую прокладку, открепив ее и сменив на сухую.

Использование прокладок для поглощения пота. Источник: santeplusmag.com

Более того, эти прокладки можно использовать как стельки в спортивной обуви, или приклеить их на внутреннюю часть туфель в области пятки. Тогда обувь не будет натирать пятки.

Раньше мы сообщали, почему японцы не пахнут потом даже в жару.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!