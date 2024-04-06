Это блюдо должно быть в пасхальной корзине: как приготовить творожную плесканку

На Пасху украинцы обычно готовят паски, пирожки, красят яйца и запекают домашние колбасы и мясо. В ряде областей существуют собственные обычаи по "набору Пасхальной корзины".

На Львовщине, в частности, к празднику Воскресения Христова готовят творожную плесканку с тмином. Это запеченный творог с добавлением разнообразных приправ и пряностей. Плесканки могут быть как сладкими, так и солеными, сообщает канал "Вкусная Хата".

Ингредиенты:

Сыр кисломолочный – 500 грамм

Масло сливочное – 50 граммов

Яйца – 2 шт.

Соль – щепотка

Картофельный крахмал - 15 граммов

Прованские травы по желанию – 0,5 ч. л.

Тмин – 1 ч. л.

Перец – по желанию

Как приготовить плесканку

Протрите сыр через мелкое металлическое сито и разотрите его с одним яйцом, одним белком, солью, травами и черным молотым перцем по вкусу, добавьте половину порции тмина.

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Затем добавьте мягкое сливочное масло и еще раз хорошо разотрите массу.

Щедро смажьте форму для запекания сливочным маслом и посыпьте перетертыми сухарями. Выложите творожную массу в форму. Сверху смажьте желтком и посыпьте оставшимся тмином.

Выпекайте в духовке, разогретой до 160°C, до подрумянивания в течение 20-25 минут, но следите за процессом, поскольку время может варьироваться в зависимости от духовки.

Это блюдо будет отличным дополнением к праздничному столу в Пасху, а его небольшой размер в красивой керамической формочке позволит легко разместить его в Пасхальной корзине.

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