Это едят 100-летние люди: Исследователь поделился рецептом завтрака для долголетия

Исследователь долголетия, научный сотрудник National Geographic, и продюсер Дэн Бюттнер раскрыл рецепт, по его мнению, самого здорового завтрака в мире, который он открыл во время своего исследования продуктов, потребляемых столетними людьми.

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В эксклюзивном интервью cnbc.com он поделился своими впечатлениями от самого здорового завтрака, который он нашел в уютном уголке Никойи, Коста-Рика.

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Местные жители встают ежедневно в 04:00, разжигают дрова в глиняных печах и готовят кукурузное тесто с древесной золой, приготавливая из него лепешки на горячих глиняных тарелках. Параллельно они варят черную фасоль в течение часа с луком, красным перцем и местными травами, после чего добавляют рис.

Основные составляющие "завтрака долголетия" включают кукурузные лепешки, являющиеся отличным источником цельнозерновых сложных углеводов с низким гликемическим индексом. Добавляемая к тесту древесная зола помогает разрушать клеточные стенки кукурузы, освобождая ниацин (витамин группы В, важный для сигнализации клеток и восстановление ДНК) и аминокислоты для более легкого усвоения организмом.

Черная фасоль, которая также является составной частью завтрака, богата пигментными антоцианами, антиоксидантами, которые очищают толстую кишку, регулируют кровяное давление и инсулин, и содержат важные вещества, такие как фолаты, калий и витамины группы B. Комбинация черной фасоли и рис полноценный белок, снабжая организм всеми необходимыми аминокислотами.

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