Это кино точно вас заинтересует: Топ лучших новых триллеров на вечер
Ищете увлекательный фильм, который будет держать вас в напряжении до самого конца? Тогда вам нужен триллер! Этот жанр славится своими неожиданными поворотами сюжета, динамичным развитием событий и атмосферой тайны.
На сайте kino.24tv.ua подготовили подборку с 4 крутыми триллерами, которые не оставят вас равнодушными. Собирайте друзей, готовьте попкорн и наслаждайтесь лучшими триллерами.
Читайте также: 5 фильмов, которые помогут справиться с эмоциональным выгоранием
1. "Гнев человеческий"
- Загадочный Хилл ищет заказчика серии многомиллионных ограблений в Лос-Анджелесе.
- Он готов на все, чтобы наказать виновных.
- Этот фильм будет держать вас в напряжении до конца.
2. "Иностранец"
- Мужчина китайского происхождения теряет свою дочь в результате теракта.
- Он ищет справедливости у британского правительства.
- Эта история заставит вас сопереживать главному герою и увлечься его стойкостью.
3. "Сикарио"
- Агент ФБР присоединяется к борьбе с наркоторговлей на границе США и Мексики.
- Ей приходится столкнуться с жестокостью и беззаконием.
- Этот фильм не для слабонервных.
4. "Начало"
- Компания входит во сны людей, чтобы изменить их мнения.
- Им поступает заказ, от которого невозможно отказаться.
- Этот фильм заставит вас задуматься о природе реальности.
Напомним, UAportal подготовил 10 вдохновляющих и мотивационных фильмов, которые стоит посмотреть каждому.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!