Это кино точно вас заинтересует: Топ лучших новых триллеров на вечер

Ищете увлекательный фильм, который будет держать вас в напряжении до самого конца? Тогда вам нужен триллер! Этот жанр славится своими неожиданными поворотами сюжета, динамичным развитием событий и атмосферой тайны.

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На сайте kino.24tv.ua подготовили подборку с 4 крутыми триллерами, которые не оставят вас равнодушными. Собирайте друзей, готовьте попкорн и наслаждайтесь лучшими триллерами.

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1. "Гнев человеческий"

Загадочный Хилл ищет заказчика серии многомиллионных ограблений в Лос-Анджелесе.

Он готов на все, чтобы наказать виновных.

Этот фильм будет держать вас в напряжении до конца.

2. "Иностранец"

Мужчина китайского происхождения теряет свою дочь в результате теракта.

Он ищет справедливости у британского правительства.

Эта история заставит вас сопереживать главному герою и увлечься его стойкостью.

3. "Сикарио"

Агент ФБР присоединяется к борьбе с наркоторговлей на границе США и Мексики.

Ей приходится столкнуться с жестокостью и беззаконием.

Этот фильм не для слабонервных.

4. "Начало"

Компания входит во сны людей, чтобы изменить их мнения.

Им поступает заказ, от которого невозможно отказаться.

Этот фильм заставит вас задуматься о природе реальности.

Напомним, UAportal подготовил 10 вдохновляющих и мотивационных фильмов, которые стоит посмотреть каждому.

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