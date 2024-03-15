Это лучше хотдогов: как быстро приготовить сосиски на шпажках в кляре
Ищете идеальную закуску для празднования с друзьями или вкусный снек для вечернего ужина? Сосиски в кляре – это отличный вариант, который обязательно запомнится всем вкусом и хрусткостью.
Кроме того, этот рецепт достаточно простой и быстрый в приготовлении и отправляйтесь в кухню. Приятный момент – вам не понадобится много ингредиентов, которые приготовят корндоги.
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Как готовить сосиски в кляре?
Ингредиенты:
- Сосиски – 400 г
- Пшеничная мука – 180 г
- Куриное яйцо – 1 шт
- Молоко – 150 мл
- Разрыхлитель для теста – 1 ч.л.
- Сахар – 2 ст.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Растительное масло – 900 мл
Подготовка сосисок: Разрежьте сосиски пополам и вставьте по деревянной шпажке, не прокалывая сосиску полностью.
Приготовление кляра: В миску просейте пшеничную муку, добавьте разрыхлитель для теста, сахар, соль и хорошо перемешайте. Добавьте куриное яйцо, молоко и снова перемешайте до однородного состояния.
Нагрев масла: В глубокой сковороде или в кастрюле разогрейте растительное масло до высокой температуры. Проверьте готовность масла для жарки, погрузив деревянную палочку в тесто – если вокруг палочки образуются пузырьки, масло готово.
Жарка сосисок: Впитайте сосиски в тесто, чтобы полностью покрыть их, и поместите в горячее масло. Жарьте партиями в течение 2-3 минут или до золотистого цвета на сильном огне.
Сосиски в кляре подавайте горячими вместе с кетчупом или любимым соусом.
Благодаря этому простому рецепту вы с легкостью приготовите вкусную и хрустящую закуску, которая быстро исчезнет из тарелок.
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