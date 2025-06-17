Это любовь: как коты показывают свою привязанность

Хотя собаки часто открыто проявляют свои эмоции, кошки делают это гораздо более деликатно. Однако это совсем не означает, что они любят вас меньше. Некоторые проявления кошачьей привязанности, например сон возле вас или потирание головой, легко понять, в то время как другие могут быть достаточно неожиданными.

Об этом пишет портал Scotsman. Вот десять ярких и милых способов, которыми кошка показывает свою любовь:

Медленное моргание

Кошки активно используют глаза для общения. Если животное жмурится или медленно моргает, глядя на вас, это высшее проявление доверия. Такое поведение означает, что оно расслаблено и чувствует себя рядом с вами в безопасности.

Коснение головой

В кошачьем мире легкое столкновение головами — это дружеское приветствие, обмен запахами и знак доверия. Если ваша кошка поступает так с вами, она считает вас "своим".

Язык хвоста

Счастливая кошка держит хвост высоко, иногда загибая его на кончике в виде вопросительного знака. Это кошачий эквивалент приветствия: "Я рад тебя видеть".

Читайте также: Стресс у собаки: кинолог рассказал, как помочь вашему любимцу успокоиться

Вылизывание

Если кошка вылизывает вас, значит она принимает вас как члена своей "стаи". Такое поведение называется аллогрумингом и выполняет социальную функцию – объединяет и укрепляет связи.

Разминание лапами

Когда кошка "месит" лапами, она показывает, что чувствует комфорт и уют. Это инстинктивное действие с детства, вызывающее воспоминания о тепле и безопасности.

Обнажение живота

Кошка, показывающая вам свой животик, демонстрирует глубокое доверие. Однако не все кошки любят, когда их в ответ гладят по животу – это может вызвать обратную реакцию.

Подставка зада

Хотя это кажется странным, подставленный зад — знак доверия. В кошачьем языке тела это способ сказать: "Я тебя не боюсь, ты – мой друг".

Мяуканье и мурлыканье

Мягкое мяуканье или "щебетание" часто используются для приветствия. Муркот обычно является признаком удовлетворения, но также может служить механизмом самоуспокоения во время стресса или боли.

Подарки

Когда кошка доставляет вам добычу (даже если это игрушка или что-то не слишком приятное), она не только демонстрирует любовь, но и делится тем, что для нее ценно. Это своего рода забота.

Сон рядом с вами

Сон – наиболее уязвимое состояние для кошки. Если она засыпает рядом с вами или даже на вас, значит она чувствует себя абсолютно защищенной в вашем присутствии.

Эти мелкие, но значимые жесты – подлинное признание в любви кошачьим языком. Просто научитесь их "читать".

Напомним, мы уже писали, нужно ли чистить зубы собаке и как часто это нужно делать.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!