Это может быть опасно: почему гортензии не стоит сажать у дома

Гортензия – безусловно, один из самых красивых цветов, которые можно выращивать в саду. Ее пышные соцветия разных цветов способны украсить любой участок.

Если у вас есть маленькие дети или животные, лучше вообще отказаться от выращивания гортензии. При работе с гортензией всегда используйте перчатки. Если вы случайно съели какую-либо часть растения, немедленно обратитесь к врачу. Об этом пишет noviydoctor.com.

Читайте также: Эксперты назвали восемь гуманных способов избавиться от улиток и улиток в саду весной

Безопасно ли сажать гортензию у дома?

Вот несколько причин, почему это может быть не лучшей идеей:

Гортензия – ядовитое растение. Все ее части, включая цветы, листья и стебли, содержат кремний, который может вызвать раздражение кожи и слизистых.

Все ее части, включая цветы, листья и стебли, содержат кремний, который может вызвать раздражение кожи и слизистых. Некоторые виды гортензии, например гортензия круглолистая, содержат цианид. Цианиды – это смертельный яд, который может быть опасным как для людей, так и для животных.

Цианиды – это смертельный яд, который может быть опасным как для людей, так и для животных. Гортензия может вызвать пищевое отравление. Если случайно съесть любую часть растения, это может привести к тошноте, рвоте, диарее и другим неприятным симптомам.

Конечно, это не значит, что гортензию вообще нельзя растить. Просто важно выбрать для нее безопасное место подальше от мест, где люди и животные могут с ней контактировать.

Вот несколько альтернативных мест для посадки гортензии:

В глубине сада, вдали от дома, террас и зон отдыха.

В специальном контейнере, который можно перемещать.

В закрытом грунте, например, в теплице.

Помните: красота гортензии не должна омрачать вашу безопасность.

Напомним, эксперты сказали, когда начинать опрыскивать деревья от вредителей.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!