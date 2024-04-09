Это может быть опасно: почему гортензии не стоит сажать у дома
Гортензия – безусловно, один из самых красивых цветов, которые можно выращивать в саду. Ее пышные соцветия разных цветов способны украсить любой участок.
Если у вас есть маленькие дети или животные, лучше вообще отказаться от выращивания гортензии. При работе с гортензией всегда используйте перчатки. Если вы случайно съели какую-либо часть растения, немедленно обратитесь к врачу. Об этом пишет noviydoctor.com.
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Безопасно ли сажать гортензию у дома?
Вот несколько причин, почему это может быть не лучшей идеей:
- Гортензия – ядовитое растение. Все ее части, включая цветы, листья и стебли, содержат кремний, который может вызвать раздражение кожи и слизистых.
- Некоторые виды гортензии, например гортензия круглолистая, содержат цианид. Цианиды – это смертельный яд, который может быть опасным как для людей, так и для животных.
- Гортензия может вызвать пищевое отравление. Если случайно съесть любую часть растения, это может привести к тошноте, рвоте, диарее и другим неприятным симптомам.
Конечно, это не значит, что гортензию вообще нельзя растить. Просто важно выбрать для нее безопасное место подальше от мест, где люди и животные могут с ней контактировать.
Вот несколько альтернативных мест для посадки гортензии:
- В глубине сада, вдали от дома, террас и зон отдыха.
- В специальном контейнере, который можно перемещать.
- В закрытом грунте, например, в теплице.
Помните: красота гортензии не должна омрачать вашу безопасность.
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