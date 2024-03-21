Это может убить: эксперт сказал, какой душ смертельно опасен для человека

Британские исследователи представили результаты научной работы по воздействию горячей воды на тело человека. Это исследование проводилось по заказу компании Plumbworld, производящей товары для ванных комнат.

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Специалисты компании утверждают, что горячий душ может оказать негативное влияние на наше здоровье, что позволяет нам переосмыслить наши ежедневные гигиенические привычки, пишет dailystar.co.uk.

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Согласно исследованию, очень горячий душ может привести к серьезным проблемам с кожей, таким как сухость, шелушение и зуд. Высокие температуры могут снять природные масла с кожи и волос, что может привести к обострению экземы и других заболеваний.

Однако негативное влияние горячего душа не ограничивается только кожей. Исследование предупреждает, что высокая температура воды может создать дополнительную нагрузку на сердце, особенно опасную для людей с предыдущими сердечными проблемами.

"Тепло от горячего душа вынуждает кровеносные сосуды расширяться, что может привести к увеличению нагрузки на сердце", – отмечается в исследовании.

В свете этих открытий автор исследования, Элеонора Поттер, рекомендует умеренность и осведомленность в гигиенических процедурах. Короткий и умеренно теплый душ может быть более безопасным вариантом, позволяющим снизить риски для здоровья.

Ранее врачи предупредили об опасностях тех, кто любит ежедневно вымывать тело в душе.

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