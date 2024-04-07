Это не пальцы на руках: врач назвал час тела мужчин, что указывает на размер их пениса

Хирург, специализирующийся на сексуальном здоровье, заявил, что существует связь между длиной носа мужчины и размером его члена.

Доктор Рена Малик, практикующая в Беверли-Хиллз и Ирвине, Калифорния, сделала это заявление в подкасте "Дневник генерального директора". Она развеяла распространенный миф о том, что размер пениса можно определить по размеру рук или ног мужчины, пишет nypost.com.

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Есть одно исследование - японское исследование, где они исследовали только японских мужчин, поэтому есть некоторые ограничения - но они измерили все эти части тела и длину полового члена и обнаружили, что длина носа коррелировала с длиной полового члена, а не с длиной руки или стопы", — сказала Малик.

Она не упомянула о других исследованиях, подтверждающих эту теорию, но отметила, что заметила рост числа пациентов, обеспокоенных размером своего носа.

Мужчины, желающие удлинить свой пенис, могут использовать тяговое устройство. По словам Малик, тяговые устройства могут помочь удлинить пенис на 2 см. Эти устройства также используются для лечения болезни Пейрони, состояния, при котором в половом члене образуется рубцовая ткань, что приводит к искривлению и боли при эрекции.

Большинство мужчин переоценивают размер среднего пениса. В прошлом году доктор Джен Кодл заявила, что большинство людей переоценивают размер среднего пениса. По ее словам, средний размер дряблого пениса составляет 9 см, а эрегированного – 13 см.

"Это на самом деле короче, чем я думаю, многие могли бы себе представить", — сказала Кодл.

Важно помнить, что размер члена не является показателем сексуальной способности. Многие факторы влияют на сексуальное удовлетворение, включая эмоциональную связь, доверие и технику. Мужчинам, обеспокоенным размером своего пениса, рекомендуется поговорить с партнером или сексологом.

Исследователи из Медицинского университета префектуры Киото (Япония) утверждают, что размер мужского полового органа можно узнать благодаря лицу. В исследовании, опубликованном в Basic and Clinical Andrology, ученые отметили, что у мужчины с большим носом обычно большие пенисы.

Напомним, в Китае изобрели симулятор влагалища для мужчин, которые должны сдать сперму.

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