Это растение ошибочно считают сорняком: польза одуванчика для здоровья

Из-за того, что одуванчик быстро может заполонить свободный грунт на вашем приусадебном участке, его принято считать сорняком. Большинство садоводов избавляются от этого растения, однако если бы они знали больше о его пользе, то вероятно в каждом саду была своя поляна из одуванчиков.

Эксперты из ClevelandClinic утверждают, что полезными могут быть как цветы одуванчика, так и его листья. Диетолог Нэнси Гейб заметила, что одуванчики имеют много преимуществ для здоровья. Медицинские специалисты рассказали, что лечит одуванчик и какая польза одуванчика для организма.

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Диетолог Нэнси Гейб утверждает, что одуванчик полезнее капусты и шпината. Листья одуванчика содержат витамины А, С и К, фолиевую кислоту, кальций и калий.

Также одуванчик является источником соединений, которые могут помочь предотвратить проблемы со здоровьем. В частности, это резные виды антиоксидантов, которые накапливаются в корнях, листьях и цветках растения.

Одуванчики богаты калием, что делает их естественным мочегонным средством. Диуретики часто используются для контроля высокого АД.

Также это растение – природное средство для контроля диабета 2 типа. Некоторые соединения в одуванчике могут помочь снизить уровень сахара в крови у людей с диабетом.

Экстракты корней и листьев одуванчика могут естественным образом снизить уровень холестерина.

Диетолог Гейб добавила: "Самое интересное в одуванчике то, что каждая часть растения съедобна".

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