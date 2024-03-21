Это самый эффективный способ запоминать информацию: ученые раскрыли секрет

Согласно проведенному учеными исследованию, зубрение является далеко ее эффективным способом запоминать информацию.

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Исследователи из Темпльского университета и Питтсбургского университета обнаружили, что зубрение материала может быть неэффективным для запоминания информации.

Разнообразие и изменение обстановки могут оказать более положительное влияние на процесс усвоения знаний. Об этом пишет The Week.

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В ходе экспериментов участникам показывались пары предметов и сцен, при этом предметы иногда оставались одинаковыми, а сцены вокруг них изменялись. Оказалось, что наш мозг лучше запоминает информацию, когда в нее внесено определенное разнообразие. Да, видя тот же предмет в разных сценах, мы лучше удерживаем его в памяти.

Эмили Коуэн, один из участников исследования, подчеркивает, что время и разнообразие играют ключевую роль в процессе запоминания. Сравнивая эффект повторения материала с изменением и разнообразием, ученые пришли к выводу, что именно последние факторы способствуют наиболее эффективному запоминанию.

Распределение времени между занятиями и внесение разнообразия в изучаемый материал могут существенно повлиять на эффективность запоминания. Коуэн призывает преподавателей и студентов пересмотреть традиционные методы обучения и уделить больше внимания разнообразию и изменению подходов к изучению материала.

Раньше мы писали, как эффективно улучшить память с помощью простых методов.

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