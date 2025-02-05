Это уже не в моде: топ-5 антитрендов, от которых нужно избавиться в 2025 году

Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какие вещи теряют актуальность в 2025 году. Некоторые из них еще недавно были настоящим must-have, но теперь стилисты советуют использовать их осторожно или постепенно заменять на более актуальные альтернативы.

На своей странице в Instagram он поделился основными антитрендами в 2025 году.

Неоновые цвета Яркие неоновые оттенки уступили место естественному и спокойному цвету: бежевому, оливковому, пастельному и приглушенным темным. Впрочем, неон еще может остаться в аксессуарах, где он придает интересные акценты.

Обувь на "тракторной" подошве Когда-то такая подошва была трендом, но теперь считается излишне грубой и неуклюжей. Андре Тан рекомендует обратить внимание на обувь с изящным силуэтом и минималистичной подошвой, которая сделает образ более элегантным.

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Шапки-бини с помпонами Модные эксперты советуют отказаться от этих "детских" аксессуаров в пользу лаконичных шапок из шерсти или кашемира. Они выглядят более сдержанно и придают образу современного шарма.

Микросумки Крошечные сумочки, куда едва помещается телефон, уступают место более вместительным и функциональным моделям. В 2025 году главный акцент – на практичность и комфорт.

Оверсайз пуховики-одеяла Чрезмерно объемные пуховики, полностью скрывающие фигуру, постепенно теряют популярность. Их заменяют более структурированные фасоны, утепленные пальто с поясом и пуховики средней длины, подчеркивающие силуэт.

В новом сезоне главное правило моды – баланс между комфортом и элегантностью. Так что если в вашем гардеробе есть еще вещи из этого списка, не спешите их выбрасывать, а просто комбинируйте с актуальными элементами.

Напомним, мы уже писали о топе трендовых пуховиков на зиму-2025.

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