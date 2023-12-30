Это уже немодно: какой новогодний декор устарел
Рождество и Новый год – это время, когда хочется создать дома особую атмосферу праздника. Украшения играют в этом немаловажную роль. Но какие тенденции в рождественском декоре актуальны, а какие устарели?
Об этом пишет homes and gardens.
- Монохромность
Несколько лет назад в тренде были белые елки с такими же белыми украшениями. Однако сейчас эта тенденция уже не популярна. Как считает дизайнер интерьеров Тайсон Несс, для праздничной атмосферы нужны "взрыв цветов и радости".
- Использование большого количества пластика
Пластиковые украшения не только опасны для окружающей среды, но и делают общий декор дешевым с виду. Вместо того чтобы тратить много денег на дорогие украшения, можно выбрать бумажные или деревянные или сделать рождественский декор своими руками.
- Большие украшения
Выбор больших украшений может показаться устаревшим. Важно учитывать размер пространства, которое вы оформляете: слишком большие предметы декора в маленькой комнате могут перегружаться и выглядеть несбалансированно. Украшения большого размера можно заменить меньшими, которые создадут современный вид.
- Использование искусственных листьев для рождественских венков
Искусственные листья, конечно же, можно использовать, но выбор настоящей зелени, без сомнения, создаст гораздо более аутентичный и современный вид.
- Традиционные цвета
Хотя некоторые люди любят рождественский декор в традиционных цветах, эксперты говорят, что классические рождественские цветные узоры, такие как красный, белый и зеленый, сегодня могут показаться устаревшими.
Тренды 2024 года
В 2024 году в рождественском декоре актуальны следующие тенденции:
- Восточная тематика и символика Дракона
2024 – год Дракона, поэтому в декоре можно использовать элементы восточной тематики. Это могут быть украшения с драконами, китайскими фонарями, иероглифами и прочими символами.
- Природные материалы и цветовая палитра
Природные материалы, такие как дерево, мох, шишки, ветки всегда актуальны в рождественском декоре. Они создают тёплую и уютную атмосферу праздника.
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- Минимализм
Минимализм – это еще одна актуальная тенденция в рождественском декоре. Он предполагает использование простых, но стильных украшений, не перегружающих пространство.
- Винтажный стиль и ретроукрашения
Винтажный стиль и ретроукрашения придают в интерьер нотку изысканности и атмосферы прошлого. Они могут стать отличным дополнением к современному декору.
Конечно, выбор тенденций для рождественского декора – это дело личных предпочтений. Однако, если вы хотите создать в своем доме праздничную атмосферу, следует учитывать актуальные тренды.
Напомним, мы уже писали, как отмечают Новый год в Европе.
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