Это важно для их здоровья: почему кошек нужно кормить до 20 раз в день

Кормить кошку только один раз в сутки – неправильно. У этих животных есть особенности, которые передались им от диких предков: в природе кошки охотятся и питаются небольшими порциями несколько раз в день — иногда до 20 раз, включая ночное время.

Специалисты отмечают, что домашние кошки сохранили инстинктивную потребность в частом питании. Так что их следует подкармливать небольшими порциями в течение дня или оставлять еду в свободном доступе. В этом могут помочь автокормушки, особенно если владельцев долго нет дома. Об этом пишет Укр.медиа.

Также ветеринары рекомендуют не ставить миски для еды и воды рядом. В природе кошка сначала добывает пищу, а потом ищет источник воды – этот инстинкт сохранился и у домашних животных.

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Материал посуды тоже немаловажен. Некоторые кошки избегают пластиковых лоханок из-за запаха или неприятных ощущений. Лучший выбор – керамика или стекло. А для чувствительных животных, которым важно, чтобы усы касались воды, подойдут широкие и плоские емкости.

Не менее важно обеспечить кошке доступ к чистой воде. Ее следует менять каждый день и размещать в нескольких местах по дому. Поскольку многие коты любят пить проточную воду, ветеринары советуют установить специальные фонтанчики. Это поможет поддержать правильный питьевой режим, снижающий риск развития проблем с мочевыделительной системой.

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