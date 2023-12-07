Это возможно!: Как похудеть на 5-10 килограмм к Новому году

Осталось всего месяц до Нового года 2024, и многие мечтают успеть похудеть к праздничным мероприятиям. Впрочем, важно учитывать, что экстремальные диеты могут причинить вред здоровью. Для безопасного и эффективного похудения в течение 30 дней вам следует соблюдать определенные правила.

Видео дня

Напомним, что здоровое похудение требует времени и последовательности. Попробуйте эти лайфхаки, соблюдая разумные подходы к питанию и активности, и получите желаемый результат, пишет ТСН.

Читайте также: Три варианта вкусного ужина, которые помогут похудеть

1. Находите мотивацию:

Выберите личный стимул, который будет вас вдохновлять. Это может быть желание начать новую жизнь, мечта о роскошном платье или желание иметь стройную фигуру.

Установите изображение или фото, которое будет напоминать вам о ваших целях.

2. Составляйте график питания:

Попытайтесь сбалансировать рацион, исключая вредные продукты.

Избегайте газировки, копченостей, соленых, сладких, жирных и жареных блюд.

Соблюдайте пропорции: 40% углеводов, 25% жиров, 35% белков.

3. Ставьте реальные цели:

Помните, что похудеть на 20 кг за три дня – невозможно. Постепенный подход позволяет избежать потери здоровья и возврата лишних килограммов.

Позволяйте себе иногда отходить от нормы, не стойте себя за мелкие уступки.

4. Физические нагрузки:

Добавьте упражнения для максимального и быстрого эффекта.

Комбинируйте силовые и кардионагрузки для равномерного занятия всех групп мышц. Пресс – планка, челнок, поднимание туловища, скручивание. Ягодицы и бедра – выпады, приседания, поднимание таза. Руки – отжимания, подъемы рук вверх с разгибанием локтей. Если физические упражнения неприемлемы из-за здоровья, рассмотрите легкие альтернативы, такие как кружение пластиковым кольцом или прогулки на свежем воздухе.



Напомним, мы уже писали, как быстро похудеть.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!