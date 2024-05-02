Этот напиток отпугнет слизней с огорода: названо лучшее средство против вредителя

Защита растений от слизней и улиток является очень важным мероприятием для дачников. Эти вредители могут нанести значительный вред культурам, которые выращиваются на приусадебных участках.

Простым и действенным решением могут стать ловушки с использованием одного популярного напитка, которые можно изготовить собственноручно. Об этом пишет Телеграф.

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Слизни особенно любят душистые цветы, фасоль, горох, салат и сельдерей. Они могут нанести вред этим растениям, прогрызая дыры в листьях, стеблях, цветках, корнеплодах и луковицах. Однако, существуют методы борьбы с ними без использования химикатов. Например, аромат пива может помочь эффективно отпугнуть слизней от вашей растительности.

Как создать пивную ловушку для слизней

Чтобы избавиться от надоедливых слизней, попробуйте следующий метод: наполните пустую консервную банку пивом на высоту примерно 3 сантиметра и закопайте ее в землю так, чтобы верх банки был на уровне с землей. Слизней привлекает запах и газы, образующиеся при ферментации пива, и они полезут в банку, где потом утонут.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, что высадить возле кустов и деревьев весной, чтобы улитки убегали из вашего сада.

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