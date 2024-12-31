Этот необычный 'крабовый салат' удивит ваших гостей на Новый год: пошаговый рецепт

Сложно представить праздничный стол без крабового салата. Это неудивительно, ведь на его приготовление уходит мало времени, а рецепт очень простой. Если вам хочется удивить гостей, то можно немного его изменить.

Важным ингредиентом этого салата, кроме крабовых палочек, являются шампиньоны, которые придают блюду более нежный вкус. Пошаговый рецепт рассказывает команда UAportal совместно с ТСН.

Необходимые ингредиенты

крабовые палочки – 200 г

шампиньоны – 300 г

отварной рис – 1/2 стакана

вареные яйца – 3 шт.

майонез – 300 г

масло для жарки – по вкусу

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Процесс приготовления:

Нарежьте шампиньоны кусочками, обжарьте их на сухой сковороде, пока не испарится вся жидкость, после чего добавьте масло и жарьте до образования золотистого цвета.

Салат выкладываем в разъемную форму слоями: сначала рис, сверху наносим сеточку из майонеза.

Следующим слоем идут измельченные крабовые палочки, которые также покрываем сеточкой из майонеза.

Яйца нарежьте кубиками и разместите третьим слоем, после чего снова нанесите майонезную сеточку.

Выложите завершающий слой обжаренных грибов и полейте их майонезом.

Приятного аппетита!

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