Этот признак на листьях указывает, что ваши гортензии заражены и могут умереть

Ваши прекрасные гортензии могут испытать серьезную угрозу из-за заражения инфекцией, которая быстро распространяется и может причинить вред вашему саду. Знание признаков этих заболеваний может спасти ваши растения и сохранить их красоту.

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По словам Джилл Драго, автора блога Epic Gardening, на гортензиях могут появиться два типа заболеваний: бактериальные и грибковые. Бактериальные заболевания, распространяющиеся с растения на растение, обычно не поддаются лечению. Признаком их присутствия могут быть увядание листьев и коричневые пятна на цветах.

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Бактериальное увядание может возникнуть после периода сильных дождей, когда цветы и листья становятся коричневыми и начинают увядать. Это может привести к корневой гнили и угрожать жизни растения.

Вторым типом заболевания является бактериальная пятнистость листьев, которая проявляется в виде малых коричневых точек на листьях гортензии. Эти точки могут распространяться, если их не удалять.

Грибковые заболевания, которые можно лечить фунгицидами, также могут угрожать вашим гортензиям. Одним из них является ржавчина, которая проявляется в виде коричнево-оранжевых бугорков на листьях. Другим заболеванием является мучнистая роса, белый грибок, похожий на порошок и вылеченный фунгицидами.

Другие грибковые заболевания, такие как заражение почек, могут возникнуть на лепестках цветов и привести к их повреждению. Однако эти заболевания можно предотвратить путем обработки растений фунгицидами и избеганием смачивания растений водой не под корень.

Напомним, садоводы назвали лучшее время для обрезки гортензий.

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