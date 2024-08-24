Этот рецепт захочется повторить: маринованные помидоры на зиму без стерилизации
Маринованные помидоры – это вкусная закуска, часто присутствующая на наших столах. При мариновании часть витаминов, особенно витамина С, разрушается. Однако другие витамины группы В и некоторые минералы все еще присутствуют.
Предлагаем рецепт маринованных помидоров на зиму, не требующий стерилизации, поэтому большая часть витаминов и микроэлементов в продукте останутся. Этот простой и быстрый способ консервирования позволит сберечь все витамины и аромат свежих помидоров.
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Что вам понадобится (на три литровых банка):
- Помидоры – 2-2,5 кг
- Перец сладкий – 2 шт.
- Петрушка – 6 веточек
- Перец горошком – 12 шт.
- Чеснок – 6 зубков
Маринад:
- Вода – 2 л
- сахар – 5 ст. кровать
- соль – 1,5 ст. ложки
- Уксус 9% – 3 ст. ложки
Как приготовить:
- Помидоры тщательно вымойте и залейте холодной водой в час. Укроп и листья смородины также промойте и замочите в воде на 15 минут.
- Простерилизуйте банки и положите на дно каждой банки по несколько горошин перца.
- Плотно уложите помидоры и кусочки перца в банки. Также уложите веточки петрушки.
- Залейте помидоры крутым кипятком, накройте крышками и оставьте на 10-15 минут. Затем воду слейте.
Приготовление маринада: доведите воду до кипения, добавьте соль, сахар, специи и уксус. Варите маринад 15 минут.
Залейте помидоры горячим маринадом до самого верха банки. Закатайте крышками.
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