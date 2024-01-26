Ежедневный прием душа может навредить: врач ошеломила объяснением

Обычно считается, что ежедневный душ является необходимой частью гигиены. Однако недавнее исследование показало, что это может быть не так.

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Доктор Мэри Стивенсон, доцент кафедры дерматологии Нью-Йоркского университета Langone Health, утверждает, что частота принятия душа зависит от ряда факторов, включая тип кожи, возраст и уровень активности, пишет Mirror.

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"У людей с нормальной кожей, которые не занимаются спортом или не живут в жарком климате, нет необходимости принимать душ ежедневно. Дважды в неделю будет достаточно", – сказала она.

Для людей с чувствительной кожей или людей, занимающихся спортом или живущих в жарком климате, может потребоваться принимать душ чаще. Однако даже в этих случаях необязательно мылить все тело.

"Вы можете просто помыть под мышками, пахом и ногами. Это места, где от вас воняет", – сказала доктор Стивенсон.

Мыло является моющим средством, разрушающим верхний слой жира на коже. Этот слой помогает защитить кожный барьер и сохраняет увлажненность клеток. Чрезмерное использование мыла может повредить этот слой, что может привести к сухости, раздражению и даже кожным заболеваниям.

Доктор Стивенсон рекомендует использовать нежные продукты для мытья, такие как гипоаллергенные средства для очищения кожи или детские шампуни. Она также советует принимать душ не дольше трех минут и держать воду теплой, а не горячей.

Итак, в следующий раз, когда вы будете думать о том, пора ли вам принимать душ, остановитесь и подумайте, действительно ли это необходимо. Вы можете удивиться, узнав, что вам нужно принимать душ реже, чем вы думаете.

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