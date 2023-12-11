Фен и утюг не помогут: Как быстро высушить одежду в помещении

Эффективный метод сушки зимней одежды в помещении находит отклик среди пользователей TikTok. Блогер Амелия Гартнер поделилась ценным лайфхаком, облегчающим задачу сушки влажной одежды, особенно в условиях плохой вентиляции и низких температур.

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В своем TikTok видео блоггер использует осушитель воздуха, чтобы быстро и эффективно высушить вещи. Секрет заключается в том, что осушитель размещается под вешалкой для одежды, а вещи разлагаются сверху. По ее словам, этот прибор высасывает воду из одежды, позволяя ему быстро высохнуть всего за несколько часов. Это эффективное решение, которое помогает избежать влажности и плесени в помещении, особенно во время влажного зимнего сезона.

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"Приобретите себе осушитель воздуха. Это будет лучшим для вас. Вы просто засовываете его под вешалку для одежды, кладете свою одежду сверху и разрешаете ему делать свое дело", – делится своим советом Амелия.

Осушители воздуха обычно регулируют влажность в помещении, впитывая влагу из воздуха и сохраняя ее в своем внутреннем резервуаре. Кроме эффективности в сушке одежды, эти приборы помогают предотвратить образование плесени, конденсата и неприятных запахов. Цены на бытовые осушители, предназначенные для помещений площадью 20 квадратных метров, на момент написания статьи начинаются от 1,5 тысячи гривен.

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