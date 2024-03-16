Фермеры из Австралии вырастили самую большую в мире голубику (фото)

Представьте себе голубику размером с грецкий орех! Нет, это не фантастика, а реальность! На одной из австралийских ферм вырастили голубику с рекордно большими плодами, из-за чего ее внесли в Книгу рекордов Гиннеса.

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Одна ягода этой голубики была примерно в 10 раз больше обычной! Ее ширина достигала 4 сантиметров, а вес – 20,4 грамма. Это почти в два раза больше, чем предыдущий рекорд, также принадлежавший австралийской голубике с весом 16,2 грамма. Об этом пишет BBC.

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Как им это удалось?

Оказывается, эта голубика относится к новому сорту "Этерна", который был выведен специально для того, чтобы ягоды были больше. Но никто не ожидал, что они будут столь велики!

В чем секрет?

Фермеры считают, что на размер ягод повлияли не только особенности сорта, но и благоприятные погодные условия на севере Нового Южного Уэльса, где расположена ферма.

А что по вкусу?

Рекордную ягоду фермеры решили не пробовать, а сохранить как сувенир. Но они уверяют, что другие ягоды из этого куста, хоть и не столь крупные, но очень вкусные. Сорт "Этерна" имеет приятный хруст и характерный для голубики аромат.

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