Фитнес-гуру рассказала, как похудеть за два месяца без строгих ограничений

Мечтаете о стройной фигуре к лету, но не хотите голодать и истощать себя тренировками? Секрет прост: добавьте к своей жизни 3 простых привычка.

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Известная TikTok-блогерша и диетолог Дженна Рицо, известная как "фитнес-гуру", поделилась лайфхаком, который поможет вам похудеть без жестких ограничений.

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1. Награждайте себя за спортивные достижения

Не любите изнурительные тренировки? Превратите их в веселую игру! Придумайте цель, например, ежедневно тренироваться 30 минут, и придумайте приятное вознаграждение (поход в салон красоты, новую одежду и т.п.). Если вы добьетесь цели, обязательно подарите себе то, о чем мечтаете.

2. Соблюдайте "правила одной ложки"

Не торопитесь кардинально менять свой рацион. Резкие ограничения могут привести к срывам. Начните с малого: добавьте в свой рацион "ложку" (порцию) фруктов и овощей. Со временем увеличивайте порции, постепенно приучая себя здоровой пище.

3. Не забывайте о сне

Для похудения нужно спать хотя бы 7 часов в день. Когда человек уставший, его организм не сжигает жиры. К тому же недосып может привести к плохому настроению, которое часто "заедают" вредной пищей.

Напомним, мы уже писали, какие 5 продуктов следует включить в свой рацион.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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