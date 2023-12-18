Физики утверждают, что люди могут использовать черные дыры в качестве батареек

Ученые предложили потенциальные способы использования энергии из черных дыр. Ученые открыли методы извлечения энергии из черных дыр, используя их вращающиеся и гравитационные характеристики.

Видео дня

Ведущий исследователь Жан Фен Май, докторант из Института астрономии и астрофизики Кавли Пекинского университета, сказал, что можно извлекать энергию из черных дыр. Также можно вводить в них энергию, почти звучащую как аккумулятор, сообщает GreekReporter.

Одной из возможных гипотетических ситуаций является то, что ученые зарядят черную дыру, стреляя в нее огромные электрически заряженные частицы. Это будет продолжаться, пока черная дыра не создаст собственное электрическое поле, отталкивая все дополнительные заряды.

Читайте также: Она оборачивается!: Ученые в течение 22 лет наблюдали за черной дырой, чтобы раскрыть ее секреты (фото)

Как только отталкивающая заряды сила станет сильнее силы притяжения черной дыры, ученые обозначат ее как "полностью заряженную". Учитывая общую теорию относительности Эйнштейна, связывающую массу с энергией, энергия черной дыры является результатом обоих электрических зарядов и массу этих зарядов.

Ученые обнаружили, что эффективность процесса перезарядки составляет около 25 процентов. Это означает, что черные дыры как батареи могут превратить примерно четверть потребляемой ими массы в полезную энергию в форме электрического поля. Команда установила, что эта эффективность примерно в 250 раз превышает эффективность атомной бомбы.

Напомним, ученые ответили, какие астероиды могут уничтожить Землю и когда это может произойти.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !